  • الثلاثاء 31 مارس 2020
  • بتوقيت مصر10:48 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في الصين

صادم..طبيب مصاب بكورونا:"انتقل إليّ من خلال العين"

وفاة نجل " مؤمن زكريا".. ورسالة مؤثرة لزوجته

مؤمن زكريا يطالب الأهلى بباقى مستحقاته

تامر أمين

إعلامي يعرض فيديو صادما لفتاة صينية.. ويطالب بهذا الأمر

الإعلامي محمد الباز

"نقطنا بسكاتك" الباز يفتح النار على ساويرس.. السبب مهم

تفوق الخيال.. تلميذ ومعلمه في حفل زفاف بعد 50 عاما

تفوق الخيال.. تلميذ ومعلمه في حفل زفاف بعد 50 عاما

ياسمين عباس

"متفتحوش المقبرة".. تكشف سر وفاة الفتاة "ياسمين عباس"

كامل الوزير

أول تعليق لـ"الوزير" على انسحابه من برنامج الإبراشي

أحمد فتحي

مصادر: علي معلول وراء رفض أحمد فتحي التجديد للأهلي

كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي

"رونالدو" يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه عن "كورونا"

حفل زفاف بالحجر الصحي.. وبكاء الأم بعد فراق 5 سنوات

حفل زفاف بالحجر الصحي.. وبكاء الأم بعد فراق 5 سنوات

إعلامي يعرض فيديو صادما لفتاة صينية.. ويطالب بهذا الأمر

آخر الأخبار

تامر أمين
تامر أمين
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

فاجأته بهذا الأمر بعد 18 سنة زواج أمام المحكمة

#

صينية تقطع عشرة كيلومترات يوميًا في منزلها بسبب كورونا

#

"الجبلاية" تطالب الأندية بهذا الأمر

#

العقوبات رادعة.. أمير سعودي يتوعد بهذا الأمر

عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو لفتاة صينية تأكل مجموعة من الحشرات باستمتاع شديد، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد. 

 وعقب "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، علي الفيديو ساخرا:"في بشاير فيروس جديد في الصين جايلنا في الطريق ".

وأضاف: أنا بطالب باجتماع عاجل في الأمم المتحدة، عايزين نقعد مع الإخوة الصينين ونشوف أكلهم.. في أكل كتير حلو، اشمعنى اللي بتاكلوه ده".

ووجه الإعلامي تامر أمين، رسالة إلى الشعب الصيني، قائلا: "إحنا بنحبكم،بس إحنا عايشين معاكم على الكوكب، وشركاؤكم في الحياة، لازم نقعد مع بعض، ونعمل منيو بدون حشرات".

  جدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من الدول، وأحدث هلعا واسعا حول العالم، وأصيب به حتى اليوم حوالي 781 ألف مصاب، وقتل نحو 37 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» في أمريكا.. الشرطة تطارد مواطنا كان يعلم كلبه قيادة السيارة
» بعد تراجعه الأيام السابقة.. استقرار في أسواق الذهب اليوم
» ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 4831
» صلاح عبد الله وابنته يثيران الجدل بفيديو جديد
» "البارسا" يعلن موقفه من نيمار و لاوتارو
» مصرع طالب وإصابة آخرين في معركة بالآلي بسوهاج
» محمد صلاح يظهر في مكان غريب بـ ليفربول رغم التحذيرات
» مصادر: علي معلول وراء رفض أحمد فتحي التجديد للأهلي
» فايلر يحرج شوبير: حتى أنت متقدرش تفرض ابنك مصطفى عليا
» علقة ساخنة من فنانة شهيرة لنجلها على الهواء والسبب صادم
» إعلامية شهيرة تعترف: تبولت على نفسي في الشارع .. و "منصور" شاهد

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:04 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية