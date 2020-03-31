إعلامي يعرض فيديو صادما لفتاة صينية.. ويطالب بهذا الأمر

31 مارس 2020 - 10:24 ص

عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو لفتاة صينية تأكل مجموعة من الحشرات باستمتاع شديد، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.



وعقب "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، علي الفيديو ساخرا:"في بشاير فيروس جديد في الصين جايلنا في الطريق ".



وأضاف: أنا بطالب باجتماع عاجل في الأمم المتحدة، عايزين نقعد مع الإخوة الصينين ونشوف أكلهم.. في أكل كتير حلو، اشمعنى اللي بتاكلوه ده".



ووجه الإعلامي تامر أمين، رسالة إلى الشعب الصيني، قائلا: "إحنا بنحبكم،بس إحنا عايشين معاكم على الكوكب، وشركاؤكم في الحياة، لازم نقعد مع بعض، ونعمل منيو بدون حشرات".



جدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من الدول، وأحدث هلعا واسعا حول العالم، وأصيب به حتى اليوم حوالي 781 ألف مصاب، وقتل نحو 37 ألف شخص.



وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

