» في أمريكا.. الشرطة تطارد مواطنا كان يعلم كلبه قيادة السيارة

31 مارس 2020 - 10:32 ص

أوقفت الشرطة في مدينة سياتل سيارة بعد عملية مطاردة بسرعة كبيرة في شوارع المدينة ليتبين لها أن السائق كان كلبا من فصيلة بيتبول حاول صاحبه تعليمه القيادة تحت تأثير المخدرات.





كانت الشرطة قد تلقت اتصالات عدة تبلغها باصطدام سائق بسيارتين قرب سياتل في شمال غرب الولايات المتحدة وفراره، وفق ما أوضحته الشرطية المحلية هيذر اكستمان.





وتلقت فرق الطوارئ أيضا اتصالات عدة حول سيارة تسير بطريقة متعرجة بسرعة 160 كيلومترا في الساعة، وطاردت الشرطة السيارة لتكتشف أن كلبا من فصيلة بيتبول في مقعد السائق. وكان رجل يجلس إلى جانبه يتحكم بالمقود وبالدواسات.





واضطرت الشرطة إلى وضع حواجز معدنية مسننة لوقف السيارة وعمدت إلى توقيف ألبرتو تيتو أليخندرو البالغ 51 عاما، وأقر الرجل الذي وضع في الحبس على ذمة التحقيق للاشتباه بقيادته السيارة تحت تأثير المخدرات أنه كان يعلّم ”الكلب القيادة“، وفق ما أوضحته اكستمان.





