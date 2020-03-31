  • الثلاثاء 31 مارس 2020
  • بتوقيت مصر12:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صورة من الفيديو

عايز أحضنك.. رواية مبكية لوالدة طفل متعافى من كورونا

النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

برلماني: قادمون على أصعب سنة مالية

المغامسي

بعد المغامسي.. تدوينة تطيح بمسؤول سعودي

تصفيق وابتسامات مع زوجها.. آخر ظهور لنانسي عجرم في شرفة منزلها

تصفيق وابتسامات مع زوجها.. آخر ظهور لنانسي عجرم في شرفة منزلها

أحمد موسي

أحمد موسى: ابعدوا عن " كامل الوزير".. بلاش ترصد

كورونا

إسرائيلي يحاول الانتحار في المستشفى بسبب كورونا

محمد معيط وزير المالية

"هيحصل في يوليو".. بشرى سارة من وزير المالية

البنتاجون تعلن عن وفاة أول حالة بكورونا

البنتاجون تعلن عن وفاة أول حالة بكورونا

كورونا في الصين

صادم..طبيب مصاب بكورونا:"انتقل إليّ من خلال العين"

وفاة نجل " مؤمن زكريا".. ورسالة مؤثرة لزوجته

مؤمن زكريا يطالب الأهلى بباقى مستحقاته

"فايلر" يكشف سر استبعاد "كهربا" من حساباته

الرياضة

كهربا
كهربا
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"ده بلدياتي".. سر انسحاب "الوزير" من برنامج الإبراشي

#

حواس يكشف سر الظاهرة الفلكية لتمثال أبو الهول أمس

#

مدرب الأهلي يفتح النار على صالح جمعة.. هذا ما قاله

#

سر استبعاد محرز من قائمة "محاربو الصحراء"

كهربا

بطولة

إفريقا

فايلر

كشف رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، سر استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق الفترة الماضية.

وأكد "فايلر" في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت"، أن قرار استبعاد اللاعب فنيا فقط ولا علاقة له بـ ما حدث في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن قرار الاستبعاد قراره ولا دخل لـ مجلس إدارة النادي فيه.

وأضاف "فايلر" أن ما حدث في مباراة السوبر أمر سيئ وأزعجه كثيرًا، لافتا إلى أن كهربا استفز لاعبي الزمالك والعكس حدث أيضا.

وأكمل المدير الفنى: كهربا مستواه لم يكن جيدا في البداية نظرا لغيابة عن المشاركة لفترة طويلة .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة نائب بابا الفاتيكان بفيروس كورونا
» النواب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ مبادرة السيسي
» روحاني: فيروس كورونا امتحان إلهي كبير
» لاعب مصارعة يروى كواليس إصابته بـ "كورونا"
» حادث مروع للاعب الهلال السعودي
» كويتية عمرها 82 عاما تصنع المعجزة بشفائها من كورونا
» في أمريكا.. الشرطة تطارد مواطنا كان يعلم كلبه قيادة السيارة
» بعد تراجعه الأيام السابقة.. استقرار في أسواق الذهب اليوم
» ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 4831
» صلاح عبد الله وابنته يثيران الجدل بفيديو جديد
» "البارسا" يعلن موقفه من نيمار و لاوتارو

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:25

  • شروق

    05:50

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية