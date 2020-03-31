"فايلر" يكشف سر استبعاد "كهربا" من حساباته

31 مارس 2020 - 10:41 ص

كشف رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، سر استبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الفريق الفترة الماضية.

وأكد "فايلر" في تصريحات لـ قناة "أون تايم سبورت"، أن قرار استبعاد اللاعب فنيا فقط ولا علاقة له بـ ما حدث في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن قرار الاستبعاد قراره ولا دخل لـ مجلس إدارة النادي فيه.

وأضاف "فايلر" أن ما حدث في مباراة السوبر أمر سيئ وأزعجه كثيرًا، لافتا إلى أن كهربا استفز لاعبي الزمالك والعكس حدث أيضا.

وأكمل المدير الفنى: كهربا مستواه لم يكن جيدا في البداية نظرا لغيابة عن المشاركة لفترة طويلة .