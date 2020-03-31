» كويتية عمرها 82 عاما تصنع المعجزة بشفائها من كورونا

31 مارس 2020 - 10:42 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح عن شفاء حالة واحدة كانت مصابة بفيروس ”كورونا”، اليوم الثلاثاء، وهي لمسنة كويتية تبلغ من العمر 82 عاما، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وقال ”الصباح“ إن التحاليل والفحوص المخبرية أثبتت شفاء المسنة، والتي سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس ”كورونا“ تمهيدا لخروجها من المستشفى بعد يومين من الآن.



ومع تماثل المسنة الكويتية للشفاء ترتفع حالات المتعافين من فيروس ”كورونا“ المستجد في دولة الكويت إلى 73 حالة.



وأمس الاثنين، أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وھي لثلاث مواطنات كويتيات ومقيمتين، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 72 حالة.



وقال الشيخ باسل الصباح، إن التحاليل والفحوصات الطبية أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى المستشفيات لمتابعة حالتها الصحية، تمهيدا لخروجها بعد يومين.

