برلماني: قادمون على أصعب سنة مالية

31 مارس 2020 - 11:20 ص

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة لمصر التي تبلغ 1.7 تريليون جنيه تعد بمثابة موازنة حرب، معقبا: "نحن قادمون على أصعب سنة مالية من الممكن أن تمر على أي دولة بالعالم".



وأضاف عمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، قائلا: "بنود الأجور في الموازنة وصلت 335 مليار جنيه بزيادة 11%، فضلا عن زيادة الاستثمارات الحكومية".



وأشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي قائلا: "لولاها ما استطعنا تنفيذ الحزم التحفيزية، الموازنة الجديدة تاريخية ومن أصعب الموازنات التي من الممكن أن تمر على مجلس النواب".



وتابع: "الحكومة ما زالت تحافظ على خفض نسبة الدين وهو ما يعد إنجازا لها، حتى هذه اللحظة لم نتخلف دقيقة عن تسديد الديون".

