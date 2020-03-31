برلماني: قادمون على أصعب سنة مالية

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النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
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إيمان هاني

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صدى البلد

كورونا

ياسر عمر

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الموازنة الجديدة لمصر التي تبلغ 1.7 تريليون جنيه تعد بمثابة موازنة حرب، معقبا: "نحن قادمون على أصعب سنة مالية من الممكن أن تمر على أي دولة بالعالم".

وأضاف عمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على فضائية "صدى البلد"، قائلا: "بنود الأجور في الموازنة وصلت 335 مليار جنيه بزيادة 11%، فضلا عن زيادة الاستثمارات الحكومية".

وأشاد ببرنامج الإصلاح الاقتصادي قائلا: "لولاها ما استطعنا تنفيذ الحزم التحفيزية، الموازنة الجديدة تاريخية ومن أصعب الموازنات التي من الممكن أن تمر على مجلس النواب". 

وتابع: "الحكومة ما زالت تحافظ على خفض نسبة الدين وهو ما يعد إنجازا لها، حتى هذه اللحظة لم نتخلف دقيقة عن تسديد الديون".

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