» روحاني: فيروس كورونا امتحان إلهي كبير

31 مارس 2020 - 11:24 ص

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن انتشار فيروس كورونا المستجد في بلاده هو امتحان إلهي للشعب الإيراني. وتأتي هذه التصريحات مع تزايد معدلات الإصابة والوفيات.





وقال روحاني في اجتماعه باللجنة الحكومية لمكافحة فيروس كورونا إن "الحرب الإيرانية العراقية والعقوبات الأمريكية وفيروس كورونا، هي امتحان واختبار إلهي كبير للشعب الإيراني"، مضيفاً أن مخطط منظمة الصحة العالمية يظهر أن إيران أفضل من الدول الأخرى في ظل تفشي كورونا.





ودعا روحاني الإيرانيين إلى التعاون والخضوع للفحص عند الخروج من المدن، مبيناً ”حتى الآن استجابة الإيرانيين لإجراءات الحكومة بإغلاق المحال والمطاعم والتوصيات الطبية".

