تصفيق وابتسامات مع زوجها.. آخر ظهور لنانسي عجرم في شرفة منزلها

31 مارس 2020 - 11:43 ص

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قيام الفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم وابنتها ميلا وإحدى خادماتها ، وهم في شرفة المنزل، أثناء المشاركة بمبادرة "زقفة الأبطال" من خلال التصفيق للجسم الطبي اللبناني الذي قام بها اللبنانيون.

وبحسب الفيديو تظهر نانسي، وهي تقول :"لكل الأطباء والممرضين والطاقم الطبي اللي عم يهتم بكل الناس، بتستاهلوا أكتر من هيك وهيدي زقفة كبيرة لإلكن".

كما علقت على الفيديو بالقول: " شو ما عملنا ما بيكفي حتى نشكركن.. من قلبنا زقفة للابطال، الله يحميكن ويحمي جميع الأطباء والمسعفين والممرضين والممرضات ويحمي عيلكن وعيلنا كلنا".







