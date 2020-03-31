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تصفيق وابتسامات مع زوجها.. آخر ظهور لنانسي عجرم في شرفة منزلها

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تصفيق وابتسامات مع زوجها.. آخر ظهور لنانسي عجرم في شرفة منزلها
تصفيق وابتسامات مع زوجها.. آخر ظهور لنانسي عجرم في شرفة منزلها
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عبد القادر وحيد

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الأطباء

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نانسي

تصفيق

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قيام الفنانة اللبنانية  نانسي عجرم برفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم وابنتها ميلا وإحدى خادماتها ، وهم في  شرفة المنزل، أثناء المشاركة بمبادرة "زقفة الأبطال" من خلال التصفيق للجسم الطبي اللبناني الذي قام بها اللبنانيون.

وبحسب الفيديو تظهر نانسي، وهي تقول :"لكل الأطباء والممرضين والطاقم الطبي اللي عم يهتم بكل الناس، بتستاهلوا أكتر من هيك وهيدي زقفة كبيرة لإلكن".

كما علقت على الفيديو بالقول: " شو ما عملنا ما بيكفي حتى نشكركن.. من قلبنا زقفة للابطال، الله يحميكن ويحمي جميع الأطباء والمسعفين والممرضين والممرضات ويحمي عيلكن وعيلنا كلنا".


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