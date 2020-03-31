عايز أحضنك.. رواية مبكية لوالدة طفل متعافى من كورونا

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طفل

ام بى سى مصر

كورونا

اديب

روت مها والدة الطفل آدم، أول طفل مصري مصاب من فيروس كورونا، تفاصيل إصابة طفلها والبالغ 9 سنوات بعدوى فيروس كورونا، قائلة: "الفيروس انتقل له من والده".
 
وأضاف"مها"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" ببرنامج "إم بي سي مصر"، أن زوجها يعمل مرشدًا سياحيًا، وأصيب بالعدوى خلال إحدى رحلاته، موضحة أنه كان يشعر بهمدان في الجسم، وكحة مستمرة، وصداع شديد، وارتفاع في درجة الحرارة.

وأوضحت أن فريقا من وزارة الصحة، جاء إلى المنزل، وحصل منهم على عينات، وفور ظهور النتيجة، تم نقل زوجها وابنها إلى مستشفى العزل.

 وأضافت: "روحت مع ابني مكنش ينفع أسيبه"، لافتة إلى أن الفريق الطبي بمستشفى العزل اتخذ معهم الإجراءات اللازمة، وتم وضع آدم مع والده في غرفة واحدة، وهي جلست في غرفة منفصلة عنهما، وكانت تجري معهما مكالمات "فيديوكول".

 وتابعت: "لم تظهر أي أعراض على آدم نهائيا، وغادر المستشفى بعد 18 يوما، معقبة: "الممرضات الجميلات عملن مفاجأة ليّ وأحضرن آدم ليّ.. والكلمة الوحيدة اللي قالها ليا أنا عايز أحضنك".

ولفتت إلى أن الأطباء أخبروهم بأنهم يمكنهم احتضان بعضهم البعض، بعد أن يغادروا المستشفى، موجهة التحية للفريق الطبي بمستشفى العزل "مبيناموش، وبيعملوا جهد جبار"، وزوجها حالته تتحسن وفي انتظار خروجه.

ومن ناحيته عقب الإعلامي عمر أديب، قائلا: "قولي لآدم أنكل عمرو بيسلم عليك، وشوف اللعبة اللي أنت عايزها وأنا هجبهالك".

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