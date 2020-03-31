» منة فضالي توجه رساله لمتابعيها بسبب كورونا

علا خطاب
نشرت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورة جديدة لها، نالت إعجاب متابعيها .
وعلقت منة فضالي على الصورة، قائلة: "كونوا آمنين ..ربنا يحفظكم جميعًا".
فيما جاءت تعليقات المتابعين كالتالى: "ربنا يحفظنا ويحفظك وأضاف آخر : وحشتينا يا نجمة" .
يذكر أن منة فضالى تستعد لتصوير مسلسلها الجديد "أفراح إبليس 2 " والذى من المقرر عرضه خارج ماراثون رمضان 2020، فيما تستعد أيضا لمسلسلها القادم مع النجم عمرو عبدالجليل وهو مسلسل "رحيل".
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