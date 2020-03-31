وثائق مسربة تكشف تجاوز إصابات كورونا في إيران 100 ألف حالة

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وكالات- الدويني فولي

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إيران

اصابة

وثائق مسربة

فيروس كورونا

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن ”وثائق مسربة“ من وزارة الصحة الإيرانية تشير إلى تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد 100 ألف مصاب.
وقال التقرير، الذي نشره موقع تليفزيون ”إيران إنترناشونال“، إن ما لا يقل عن 16 محافظة في البلاد تقع تحت حالة الطوارئ القصوى نتيجة تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن الوثائق تشير إلى تسجيل أكثر من 104 آلاف حالة إيجابية بفيروس كورونا في إيران.

وأضاف أن العديد من المراكز الصحية في إيران تمتنع عن إجراء فحص الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا؛ ما دفع عددا من نواب البرلمان للحديث عن عدم دقة إحصاءات وزارة الصحة عن أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ولفت التقرير إلى أن العاصمة طهران ومحافظات خراسان رضوي وقم مازندران وكيلان وأصفهان تتصدر أعلى المحافظات الإيرانية من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، فيما جاءت محافظات البرز، أذربيجان الشرقية، وقزوين وخوزستان وهمدان وكرمان ضمن أبرز المناطق المتأزمة من تفشي كورونا.

وكان مساعد جامعة العلوم الطبية بمدينة تبريز الإيرانية، روزبه رجايي، أكد في وقت سابق أن ”حالات الإصابة بفيروس كورونا المُعلنة هي فقط لمن راجع المستشفيات، إذ إن هناك أضعاف هذا الرقم من المصابين الذين لا يزالون يتنقلون دون رصد إصابتهم“.

ونقلت وكالة ”مهر“ الإيرانية عن روزبه رجايي قوله: ”إن أكبر خوف لدينا هو أنه لا يزال هناك الكثير من المواطنين ممن يتنقلون في المدن وربما يكونون ناقلين للفيروس دون علم“.

كما أكد مدير مستشفى الإمام الخميني في مدينة أردبيل شمال غربي إيران، الدكتور إسماعيل فرزانه، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد هو أضعاف الأعداد التي خضعت للفحص الطبي للفيروس وفق ما ذكرت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية.

يذكر أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت في آخر إحصائية رسمية حول تطورات فيروس كورونا في إيران أن عدد المصابين بالفيروس تجاوز 41 ألف حالة فيما بلغت الوفيات 2757 حتى أمس الاثنين.

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