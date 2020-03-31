وصفوه بالبطل.. وفاة أول استشار عربي في بريطانيا بكورونا

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نعى مستشفى ديربي وبورتون الجامعي في بريطانيا، الاستشاري أمجد الحوراني، المدير السريري المساعد واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، الذي أثبتت نتائج تحليله إيجابية إصابته بالمرض، حيث توفى في مستشفى ليستر الملكي بسبب الفيروس.

وأشاد الأطباء في المستشفى بالدور الفاعل للسيد الحوراني 55 عاما ،الذي توفي مساء السبت الماضي بعد اختبار إيجابي لفيروس كورونا.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن الحوراني كان في الخطوط الأمامية في المستشفيات البريطانية لعلاج مصابي فيروس كورونا وبذل جهاد كبيرا في محاولة علاج المصابين بالفيروس ، لكنه أصيب في النهاية بالفيروس، ما تسبب في وفاته.

ويعتبر الحوراني أول طبيب استشاري عربي قد وافته المنية، وهو يعمل في احد المستشفيات البريطانية بعد إصابته بفيروس كورونا.


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