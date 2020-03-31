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محكمة كويتية تقضي بإطلاق سراح 300 سجين بسبب كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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قضت محكمة الاستئناف في دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، بإطلاق سراح 300 سجين، وذلك ضمن خطة لتخفيف عدد المسجونين في إطار مكافحة فيروس "كورونا".

ووفق صحيفة "القبس" المحلية، فإن القرار يشمل إخلاء سبيل 300 سجين من الكويتيين والوافدين، في عدد من القضايا الجنائية.

وسبق أن أفرجت الكويت عن 240 سجينا في الأيام الماضية، وذلك ضمن خطة تخفيف أعداد المحبوسين في السجن المركزي، كإجراء احترازي للوقاية من أي عدوى بين المساجين.

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