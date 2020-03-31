» "البنات اتهبلوا".. زوجة فنان شهيرة تثير ضجة على إنستجرام

شاركت "هدى" زوجة أحمد زاهر، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام" بمقطع فيديو طريف لابنتها الكبرى "ملك" كانت قد نشرته عبر تطبيق "تيك توك".

وعلقت هدى: "والنبي كفاية فكوا الحظر البنات اتهبلوا.. تخيلوا دي ملوكة الكبيرة العاقلة بتاعتي.. ولسه ياما هنشوف".

من ناحية أخرى تشارك ليلي في مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، ودياب، نجلاء بدر، رياض الخولي، مي عمر، مجدي فكري، أحمد خليل عادل الفار، ماهر نصار، صفوة.

وتدور أحداثه فى إطار مزيج بين الدراما الاجتماعية والأكشن خلال حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية ويكشف كواليس عالم الفتوات والحارة الشعبية، ويتناول عدة قضايا اجتماعية وصراعات السلطة على رجل الحارة الذى يحميها من بطش الفتوات.