» وفاة رئيس الكونغو الأسبق جاك يواكيم إثر إصابته بفيروس كورونا

31 مارس 2020 - 01:23 م

توفي رئيس الكونغو الأسبق، جاك يواكيم، في فرنسا، إثر إصابته بفيروس كورونا، وفق إعلام محلي.





وذكرت صحيفة ”جورنال دي برازا“ الكونغولية، أن يواكيم توفي الإثنين عن عمر يناهز 81 عامًا، في مقر إقامته في فرنسا.





وأوضحت، أنه كان يعاني من مشاكل صحية قبل أن ينتقل إليه الفيروس، الذي حصد أرواح أكثر من 38 ألف شخص حول العالم، حتى صباح الثلاثاء.





يشار إلى أن يواكيم كان ضابطًا في الجيش، قبل أن يصبح رئيسا للبلاد لفترة عامين استمرت بين 1977 و1979.



