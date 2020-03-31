مفاجأة سارة لعشاق الدوري الإنجليزي

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كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، وجود مقترح بعرض بعض مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز مجانًا على الهواء مباشرة، حال الموافقة على استئناف البطولة وإقامة المباريات دون جماهير خوفًا من فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الصحيفة أن فكرة إلغاء الموسم نهائيا غير مطروحة على الإطلاق، حيث يفكر مسئولو المسابقة في خطة جديدة للعودة مع الحفاظ على سلامة اللاعبين والجماهير معًا.
وذكرت الصحيفة أن من ضمن المقترحات القوية استئناف مباريات الدوري دون جماهير مع وضع اللاعبين في حجر صحي صارم بالفنادق، وهو ما سيتطلب بث الخدمة التليفزيونية بالمجان ودون تشفير في بريطانيا، لتعويض الجماهير على عدم الذهاب إلى الملاعب وإقناعهم بالجلوس في المنزل لمنع تفشي الوباء.

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