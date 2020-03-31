» عبدالواحد السيد لـ"الحضري": "لو مش عارف تعبر.. اصمت"

31 مارس 2020 - 01:38 م

وجه عبد الواحد السيد نجم الزمالك السابق العتاب إلى الإعلامي خالد الغندور بسبب دفاعه عن تصريحات عصام الحضري الأخيرة.

وقال السيد في تصريحات عبر قناة الزمالك "70% من رحيل الحضري عن الزمالك هو الجانب المالي بسبب الظروف المادية للنادي وقتها".

وتابع "مهما كان الظروف التي مر بها الحضري في الزمالك فتواجده في القلعة البيضاء شرف كبير له".

وأضاف "إذا كان الحضري لا يجيد التعبير فالأفضل له أن يصمت وتصريحه الأخير قلل كثيرا من شعبيته لدى جماهير الزمالك".