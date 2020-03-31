بعد ادعائها إصابتها بـ"كورونا".. هجوم شرس على فنانة شهيرة

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما شرسا على الفنانة إيناس عز الدين، نجمة برنامج "أراب آيدول"،

حيث أعلنت إصابتها بكورونا، وهو ما لم يحدث، حيث أثبتت التحاليل عدم صحة إصابتها.

وشارك أحد متابعيها منشورا على صفحتها الشخصية على "فيسوك"، وكتب " عاجل.. تحليل كورونا بتاع المطربة إيناس عز الدين طلع سلبي الحمد لله.. ألف سلامة عليكي يا إيناس، وترجعي بيتك بالسلامة".

وتفاعل مع المنشور عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:"هى قالت إنها أخدت المرض من واحد فى الطيارة وهى راجعة وعملت تحليل ولقيته إيجابى"،""عايزه تبقى تريند"،""مبروك الشهرة لما نشوف هتنفعك بإيه".

وكانت الفنانة إيناس عز الدين، نجمة برنامج "أراب آيدول"، أكدت أن درجة حرارتها في تزايد مستمر، بعدما أعلنت عن إصابتها بفيروس كوفيد 19، الشهير بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.