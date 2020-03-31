» بسبب "كورونا".. إفراج مبكر عن 30 ألف سجين في هذه الدولة

31 مارس 2020 - 01:49 م

أعلنت السلطات في إندونيسيا عن نيتها للإفراج عن 30 ألف سجين في إطار سعيها للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد في سجونها.

وحسب الوثيقة التي أصدرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان والتي نشرتها "رويترز" فإن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة سيكونون مؤهلين للحصول على إفراج مبكر والأحداث إذا قضوا نصف المدة، وهو ما سيشمل 30 ألف سجين، حسبما قال المتحدث باسم الوزارة بامبانج ويييونو.

جدير بالذكر أن إندونيسيا رابع أكبر دولة في العالم سكانا، ويبلغ عدد الأشخاص في سجونها 270386 وسجلت الحكومة حتى الآن 1414 حالة إصابة و11 حالة وفاة، حسبما نشرت"سبوتنيك".