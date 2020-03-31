» "كلنا السبب".. شريهان تثير الجدل بحديثها عن كورونا

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شريهان

وجهت الفنانة شريهان تحية لمن يشارك في محاربة فيروس كورونا حول العالم، مؤكدة أننا جميعا نواجه حربا وجودية مصيرية، لكن فى الوقت ذاته حملت الجميع مسئولية انتشاره وأنها لا تستثنى أحدا من ذلك.

وكتبت شريهان عبر حسابها بموقع "تويتر": "تحية إلى كل شخص أثبت أنه إنسان وتعامل مع هذا الوباء العالمى الكارثى اللا إنسانى، تحية إلى كل من يحارب هذا الوباء بحكمة ومسئولية وشرف، فنحن جميعا نعيش حربا وجودية مصيرية فى مواجهة كورونا.. وسامحونى كلنا كنا سببا فيه ولا أستثنى أحدا".

من ناحية أخرى، أكد الكاتب والمؤلف مدحت العدل، أن مسرحيته "كوكو شانيل" التي من المقرر أن تعود من خلالها الفنانة الكبيرة شريهان إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الغياب، تم الانتهاء من تصويرها كاملة، وهي من تأليفه وإخراج هادي الباجورى.

وقال الكاتب مدحت العدل في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه لا يعرف موعد عرضها حتى الآن، خاصة أن المسئول عن إنتاج العمل وتسويقه شقيقه المنتج جمال العدل.


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