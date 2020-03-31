الثلاثاء الأسود في إسبانيا.. 849 حالة وفاة خلال 24 ساعة

31 مارس 2020 - 01:58 م

بالرغم من أن يوم أمس شهد انخفاضا في أعداد الوفيات في إسبانيا نتيجة لإصابتهم بفيروس"كورونا" إلا أن الأرقام قفزت اليوم الثلاثاء لتسجل 849 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

كما شهدت أعداد الإصابات بالفيروس تزايدا كبيرا حيث سجلت خلال 24 ساعة 9222 حالة إصابة ليصل العدد الإجمالي 94417 شخصا.

وتعتبر إسبانيا ثاني أكثر دولة متضررة من فيروس"كورونا" من حيث عدد الوفيات بعد إيطاليا.

جدير بالذكر أن أعداد الإصابات تجاوزت 800 ألف إصابة فيما تجاوزت أعداد الوفيات 38 ألف حالة، وتجاوزت أعداد المتعافين 172 ألف حالة.