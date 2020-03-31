وفاة عبد الحليم خدام نائب الأسد السابق.. هذه حقيقة الوفاة

31 مارس 2020 - 02:10 م

عن عمر يناهز 88 عاما، توفي اليوم الثلاثاء عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري السابق في فرنسا.

وبحسب ما أكده مصدر سوري مقرب من خدام فإن الوفاة طبيعة إثر إصابته بأزمة قلبية ووفاته المنية في الخامسة صباحا اليوم ، مؤكدا أنه لا توجد شبهة جنائية.

وكان خدام عمل لمدة 30 عاما في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد، لكنه أصبح من أكبر المعارضين للرئيس الحالي بشار الأسد وسافر إلى فرنسا منذ 15 عاما .

كما تولى خدام مناصب قيادية في سوريا، حيث شغل منصب محافظ القنيطرة، ومحافظ حماة، ووزير الخارجية، بالإضافة إلى نائب الرئيس السوري.