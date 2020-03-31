» بعد تخفيض راتبه.. عمر جابر يقترب من الزمالك

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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن عمر جابر لاعب نادي بيراميدز، يحصل على 22 مليون جنيه في الموسم الواحد مع بيراميدز.

وتابع عمر ربيع ياسين في برنامجه "نمبر وان" على قناة "النهار": "مسئولو النادي عقدوا جلسة معه، وطلبوا منه تخفيض مرتبه إلى 14 مليون جنيه، أو جلب عرض للرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وهو ما وافق عليه اللاعب".

 وأوضح: "عمر جابر عنده رغبة يرجع الزمالك مرة تانية بداية الموسم في ظل وجود مفاوضات من مسئولي الزمالك للتعاقد معه".


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