إضاءة القطع الأثرية الثقيلة على الدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير

31 مارس 2020 - 02:36 م

انتهي المتحف المصري الكبير من رفع وتثبيت 42 قطعة أثرية كبيرة الحجم على الدرج العظيم وجار استكمال رفع باقي القطع.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة أنه تم عمل تجربة عملية علي تشغيل نظام الإضاءة الخاص بالقطع الأثرية الموجودة علي الدرج الأمر الذي من شأنه أن يعطي لمسة جمالية للعرض المتحفي لهذه القطع.

ومن جانبه قال الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير إن العمل في رفع وتثبيت القطع الأثرية يتم بأسلوب علمي متميز وطبقًا للجدول الزمني المعد لذلك وذلك بالتعاون مع شركة المقاولون العرب مضيفًا أن العمل الآن جار في تكسية القواعد الخاصة لوضع وعرض القطع الأثرية بالرخام طبقا لمواصفات العرض المتحفي.

ومن أهم القطع التي تم الانتهاء من وضعها وتثبيتها على الدرج العظيم هي تالوث الملك رمسيس الثاني مع بتاح وسخمت وتمثال الملك أمنحتب الثالث وتمثال الملكة حتشبسوت وتمثالي الإله بتاح وتمثال الآلهة حتحور وتمثال سنوسرت الثالث بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الآثار الثقيلة الأخرى.