"شوبير" يعلن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

31 مارس 2020 - 02:47 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي من المقرر أن تقام في بداية شهر مايو المقبل، مؤكدا أن الاتحاد سيعلن عن القرار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "شوبير" خلال برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، أن الحديث عن تأجيل مباريات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا ومباريات كأس الكونفدرالية أصبح أمر مفروغ منه خلال الفترة المقبلة، متابعا: "لن تُلعب في 1 مايو أو حتى 9 مايو".

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، ويلاقي الزمالك نظيره الرجاء ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة المقبلة.