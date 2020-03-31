ظهور مفاجئ لنانسي مع نجل محامية القتيل.. والابن: مفيش سر أخفيه

31 مارس 2020 - 02:53 م

أثارت صورة جمعت بين آدم عفار نجل ريهاب بيطار محامية القتيل السوري، الذي قتل في فيلا زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جدلا واسعا، عقب انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي بصورة واسعة.

نجل المحامية ريهاب بيطار لم ينكر الصورة، ولكن كشف حقيقتها، وأنها تم التقاطها قبل 4 سنوات.

وأضاف آدم عفار نجل المحامية بيطار أن الصورة ترجع إلى ديسمبر 2016، حيث إنه تلقى حينها دعوة لحضور تصوير حلقة من برنامج The Voice عندما كانت الفنانة نانسي عجرم عضوا في لجنة التحكيم.

كما أعرب عن استنكاره لنشر الصورة في هذا التوقيت، منوها بأن الموقف يهدف إلى إثارة البلبلة، مؤكدا أيضا أنها ليست سرا يخفيه بيطار، بحسب قوله.

يذكر أن آخر ظهور لنانسي عجرم كان عبر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت برفقة زوجها الطبيب فادي الهاشم وابنتها ميلا وإحدى خادماتها، وهم في شرفة المنزل، أثناء المشاركة بمبادرة "زقفة الأبطال".