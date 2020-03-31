مصاب بكورونا يقفز من نافذة العزل بإسرائيل

31 مارس 2020 - 03:46 م

شهد مسشتفى إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قفز أحد المصابين بفيروس كورونا من ذوي الحالات الحرجة.

وتم العثور على المريض البالغ من العمر 34 عاما، والذي تم إدخاله إلى مستشفى "Peda Furia " ملقى على الأرض خارج مبنى الجناح المخصص. حيث أفاد التلفزيون الإسرائيلي باحتمال قفز المريض من نافذة غرفته.

ووفقا للتقييم الطبي الأولي، سيحتاج المريض إلى جراحة. وكان قد وصل إلى القسم المخصص للمرضى منذ حوالي أسبوع، بعد قضاء بعض الوقت في الحجر الانفرادي خلال فترة الاستشفاء.

وقال مدير المركز الطبي: "إن المريض حاول على ما يبدو إنهاء حياته".