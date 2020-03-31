قرار من المحكمة بشأن محمد رمضان والطيار المفصول

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محمد رمضان والطيار المفصول
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قرار

محمد رمضان

الطيار المفصول

أصدرت محكمة 6 أكتوبر الابتدائية بالجيزة، قرارًا جديدًا، بتأجيل جلسة دعوى تعويضية بقيمة 25 مليون جنيه، أقامها الطيار المفصول أشرف سعد محمد أبو اليسر، ضد الفنان محمد رمضان، لـ 7 مايو.

وتضمنت الدعوى طلب تعويض عن الخسائر المادية التي تعرض لها بسبب الفيديو الذي نشره محمد رمضان من داخل مقصورة الطائرة.

كان قد تقدم المحامى سمير محمد فوزى أمين، وكيل الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، بدعوى قضائية بدائرة التعويضات أمام محكمة الجيزة لتعويضه ماديًا بـ25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى، أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.


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