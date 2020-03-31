إصابة طبيب "بوتين" بـ"كورونا"

31 مارس 2020 - 05:08 م

أعلنت السلطات الروسية اليوم ، إصابة كبير الأطباء في مستشفى بلدة كوموناركا بموسكو، دينيس بروتسينكو، بعدوى فيروس كورونا المستجد مما أثار الذعر في الكرملين بشأن انتقال العدوى للرئيس الروسي بوتين .

وذكرت قناة “روسيا-24” المحلية ، وفقا لأطباء محليين، بتسجيل إصابة بروتسينكو بفيروس كورونا بعد خضوعه للفحص الطبي.

وشارك بروتسينكو، يوم 24 مارس، في اجتماع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي زار في حينه المستشفى لتفقد الأوضاع هناك، وبحث سير التعامل مع أزمة وباء فيروس كورونا

ويقود بروتسينكو جهود الأطباء في المستشفى الذي ينقل إليه في موسكو معظم المصابين بالفيروس الذين تم رصدهم في العاصمة الروسية.