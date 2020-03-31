إصابة ممثلة شهيرة بكورونا

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الممثلة البريطانية دونا إير
الممثلة البريطانية دونا إير
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أعلنت الممثلة البريطانية، "دونا إير"، أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام": "أثبتت الاختبارات إيجابية الإصابة بفيروس covid-19 بعد ظهور أعراض خفيفة شبيهة بالإنفلونزا قبل 18 يومًا".

وأشارت إن أحباءها "لم يظهر عليهم أي علامات على الفيروس"، وأكد له طبيبها أنه من الآمن لها أن ترى ابنتها "فريا" (16 عامًا).

وتابعت: "أردت فقط أن أخبركم بتطور أعراض خفيفة تشبه الإنفلونزا وبدأت بالعزل الذاتي قبل 18 يومًا، لقد خضت اختبارًا لبعض الوضوح وكانت النتائج إيجابية بالنسبة لـ Covid-19 .".

واستدركت: "لحسن الحظ، تحسنت الأعراض بعد فترة وجيزة ولا يظهر على أحبائي أي علامات على الفيروس."

وحثت الممثلة البالغة من العمر 40 عامًا، جمهورها على التواصل معها إذا كانوا قلقين بشأن أعراض الإصابة.

وأضافت: "سعيدة للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالأعراض أو إعطاء معلومات حول ما فعلته لتعزيز جهاز المناعة عندما شعرت بأنني في أسوأ حالاتي".


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