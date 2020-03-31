كورونا يقترب من «بوتن».. والسجن 5 سنوات لمن ينشر أخبارًا كاذبة

كشف النقاب في موسكو اليوم عن أن طبيبًا رافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جولة في أحد مستشفيات العاصمة بموسكو في الأسبوع الماضي ثبت إصابته بفيروس كورونا، بحسب وسائل إعلام روسية.

وزار بوتين مستشفى "كوموناركا" الثلاثاء الماضي حيث تحدث مع الطبيب "دينيس بروتسينكو". وأظهرت لقطات تلفزيونية، أن أيًا منهما لم يكن يرتدي أقنعة واقية.

وقال الكرملين الثلاثاء إن بوتين يجري اختباره بانتظام للتأكد من عدم إصابته بالفيروس التاجي وإن "كل شيء على ما يرام".

في الأثناء، يناقش البرلمان الروسي اليوم مشروع قانون ينص على عقوبات مشددة تصل حتى السجن خمس سنوات لمن ينشر معلومات كاذبة تتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وبموجب القانون، فإن أي شخص يدان بنشر معلومات "خاطئة عمدًا" تسببت بموت شخص أو كان لها نتائج خطيرة، يواجه السجن خمس سنوات ودفع غرامة تصل إلى مليوني روبل أي حوالى 23 ألف يورو.

وينص مشروع القانون أيضًا على أن أي مذنب بنشر معلومات تمس صحة الآخرين يواجه السجن ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 1,5 مليون روبل (17300 يورو).

والعقوبات جزء من حزمة تشريعات تتضمن أيضًا عقوبات مشددة بحق من يخالف الحجر المفروض للحدّ من انتشار وباء (كوفيد-19).

وروسيا البالغ عدد سكانها 144 مليون نسمة، سجلت حتى الآن 1836 إصابة بالفيروس و9 وفيات.

ودخلت العاصمة موسكو وسكانها البالغ عددهم 12 مليون نسمة الاثنين في عزل شامل في إجراء اتخذته أيضًا 12 مدينة في البلاد لمنع تفشي الفيروس.