رئيس الوزراء: المحنة الحالية فرصة ذهبية للصناعة

31 مارس 2020 - 06:40 م

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات؛ لمناقشة إجراءات دعم قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، في ضوء تداعيات أزمة فيروس" كورونا" المستجد.



وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن المحنة الحالية تعتبر فرصة ذهبية للصناعة المصرية لن تُعوض، من خلال ضرورة الاعتماد على أنفسنا في جميع الصناعات وتشجيع التصنيع المحلي وفق رؤية الدولة في هذا الاتجاه، مشدداً على أن الدولة بدورها مهيأة حالياً لدعم قطاع الصناعة، ومستعدة لتقديم كافة الامتيازات للنهوض بهذا القطاع.



من ناحيته، نوّه رئيس اتحاد الصناعات إلى أنه تم عقد اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد " أون لاين"، أمس، وقمنا بإيصال رسالة رئيس الوزراء للمصنعين وهي أن الفترة المقبلة هي فترة دفع الصناعة المصرية بكل قوة، وكان رد فعل المُصنعين فوق الممتاز، وأكدوا بدورهم أن الصناعة ستكون هي الدرع الواقية لمصر.



وخلال الاجتماع، تم الاتفاق بين وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات لتسويق المجمعات الصناعية التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، والعمل على أن تسهم هذه المجمعات في توفير مستلزمات الإنتاج المختلفة، ونهضة الصناعة المصرية. وفي هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على أهمية أن تبدأ تلك المجمعات الصناعية في العمل بأسرع وقت ممكن.



