» ضبط صالون حلاقه حول نشاطه لمقهى سري (صور)

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة من ضبط صالون حلاقة بحى شمال الجيزة بمنطقة إمبابة، حول نشاطه لمقهى مستغلا تطبيق المقاهى قرار الغلق لمكافحة انتشار كورونا، وتحقيق مكاسب مادية من خلال فتح المحل كمقهى واستقبل فيه زبائنه بشكل خفى.

ووضع مدير المحل بعض أدوات الحلاقة أمام المحل "الفوط" للدلالة بأن المكان يعمل صالون، ويتردد على المكان الزبائن على أنهم يصففون شعرهم.

لكن الحقيقية كانت في أنهم يدخنون الشيشة بالداخل، كما استغل مالك الصالون "مطعم مجاور له لتوسعه المحل واستيعاب أكبر عدد من الزبائن.

وافتح أمرهم عند ورود شكوى لمحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد بالسابق ذكره، حيث وجه المحافظ رئيس حى شمال الجيزة للتأكد من صحتها، وعقب شن حملة على المكان تم التأكد من صحة الشكوى، ووجه المحافظ بتشميع المحل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكه.

وتمت إحالة مالك المحل للنيابة العامة وتوقيع غرامة مالية 30 ألف جنيه وفقا لما نصه القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.