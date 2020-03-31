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إذاعة الصلاة والقرآن في مكبرات الصوت من المنكرات

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إذاعة الصلاة والقرآن في مكبرات الصوت من المنكرات

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محمد فضل- متابعات

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الإفتاء

القران

مكبرات الصوت

منكر

أفتى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن إذاعة القرآن الكريم في مكبرات الصوت من المنكرات، مشددًا على أن القرآن ليس منكرًا ولكن فعل من يريد ذلك منكر، وذلك ردًا على دعوات انطلقت لرفع وإذاعة القرآن الكريم في مكبرات المساجد الخارجية بالشوارع.

وقال في تصريحات صحفية:" هذا إفساد في الأرض ومن المنكرات، القرآن ليس منكرا ولكن فعل من يريد ذلك منكر، فمن يذيع القرآن الكريم في مكبرات الصوت بالمساجد، هل يقصد التعكير على الناس فربما أحدهم يريد أن ينام وآخر مريض وآخر كبير في السن"، حسب اليوم السابع.

وأضاف أن قيام الشخص بذلك الفعل يعد اختراقاً لدائرة خصوصية الآخرين، وإجبارٍ على الاستماع للقرآن الكريم، مشيراً إلى أنه من الناس من يفعل ذلك في وقت السحر.

واستكمل :"بل إن إذاعة أحداث الصلاة نفسها في مكبرات الصوت الخارجية من المنكرات، والمشروع هو رفع الأذان وممكن الإقامة ولو أنها متعلقة بأهل المسجد وليس أهل الحي".


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