شاهد ماذا يفعلن فتيات من الأسرة الحاكمة بالكويت في الشارع

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تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتيات من الأسرة الحاكمة بالكويت، يتطوعن ضمن الجهود الشعبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويوضح الفيديو، اثنتين من الأسرة الحاكمة وهما الشيخة عبير محمد الخالد الصباح، والشيخة حياة خالد الصباح، وهن يقمن بنقل العديد من المستلزمات الخاصة بمواجهة الفيروس.

وأضافت الشيخة عبير في ردها على سؤال لماذا تأتين للمساعدة في ظل هذه الظروف باعتبار أن هذه مغامرة: "احنا جايين نخدمكم"، فرد عليه موثق الفيديو: "الله يبيض وجهك"

ونال الفيديو على إعجاب النشطاء، مشيدين بالجهود التي يقمن بها رغم المخاطر التي يمكن أن تتسبب لهم من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.


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