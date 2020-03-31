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الديهي: السيسي أرسل رسالة طمأنة للمواطنين بشأن كورونا

الحياة السياسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الطيب حسين

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، غرد اليوم للحكومة والدولة والمواطنين عبر "تويتر" قائلًا: "علي ضوء متابعتي علي مدار الساعة لكافة الجهود و الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".. أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد و يدعو للاطمئنان و هذا وإن دل فهو يدل علي جدية و تكاتف كافة أجهزة الدولة و المواطنين ... ولذلك أهيب بالجميع الاستمرار بجدية و حزم في تنفيذ هذه الإجراءات حتي نعبر هذه الازمة و نحفظ وطننا و شعبنا العظيم".
وأعتبر "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذه رسالة طمأنة من الرئيس للشعب المصري، ورسالة شكر وعرفان لأجهزة الدولة، ويطالب الجميع الاستمرارية من أجل عبور هذه الأزمة.
وتابع، أن فحوى رسالة الرئيس أطمئنوا يا مصريين نحن بخير، ولكن استمروا في الحالة التعبوية الشاملة الكاملة للنهوض ببلدنا والخروج من أزمة هذا الفيروس اللعين.

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