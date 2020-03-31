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"الديهي": "اقتدوا بسعد الصغير"

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الديهي
الديهي
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الطيب حسين

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نشأت الديهي: ما يتردد حول تفشي كورونا بمصر "أوهام"

وجه الإعلامي نشأت الديهي، تحية للمطرب سعد الصغير، على اقتراحه لمساندة أعضاء نقابة الموسيقيين المنتسبين، والذين يتضررون من الأزمات التي تنتج عن توقف فرقهم الموسيقية، وجلوسهم بالمنازل بدون أي عائد مادي في الأزمات، مثل أزمة فيروس كورونا والتي تسببت في إلغاء جميع  الحفلات بمصر والوطن العربي منعًا للتجمعات، حيث اقترح أن يضع كل مطرب جزء من النقود التي يحصل عليها من الحفلات، وفي النهاية يجد المتضرر مبلغ ما يستند عليه، مشيرًا إلى أن أعضاء الفرق هم السبب في نجاح المطرب.
وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن سعد الصغير، يتحدث بكلام من قلبه، معقبًا: "قال كلام مشفي، الحكمة جت على لسانه ومحدش واخد منها حاجة".
وتابع مخاطبًا رجال الأعمال: "اقتدوا بسعد الصغير"، وكفوا العمال العاملين لديكم لحين انتهاء الأزمة، معقبًا: "والله لو معايا مليار جنيه هتبرع بيه واشترى أجهزة تنفس صناعي".

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