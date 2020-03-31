أحمد موسى: "أنا متفائل بأزمة كورونا"

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كورونا

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عبر الإعلامي أحمد موسى، عن تفائله بأزمة كورونا في مصر، خاصة أن نسبة الشفاء عالية مقارنة بنسبة الوفيات.

وناشد "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" الذي يقدمه عبر قناة صدى البلد، المواطنين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بشأن فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذا الأمر يتوقف عليه مستقبل مصر مع أزمة كورونا.

ووجه موسى ، حديثة للمواطنين، قائلا: «نعدي الاسبوعين دول، وعلينا الالتزام أكتر وده هيريحنا أكتر والله».

وتابع: "لا نضغط على النظام الصحي ولما حصل ده بره عملوا الملاعب والحدائق مستشفيات وكل المستشفيات بقت مليانة".

وأردف: «حدث انهيار في النظام الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وعلينا الحذر من ما يحدث في العالم لمصلحة البلد وصحتنا وحياتنا».

واختتم: "أنا متفائل بالأزمة، وهناك وفيات أقل وشفاء اكتر، وعايزين نبعد أنفسنا عن الدخول في هذا الأمر".


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