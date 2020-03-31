» الديهي لرجال الأعمال: "غلبوا إنسانيتكم على مكاسبكم"

31 مارس 2020 - 09:05 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه لأول مرة في تاريخ الصناعة العالمية شركة تتخلى عن مبادئها الاقتصادية وتنتصر لمبادئها الانسانية، حيث أن شركة Medtronic تُسقط حقوق الملكية الفكرية لأجهزة التنفس الصناعي وتدعو الدول لتصنيعه.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذه دعوة لجميع المصانع في مصر القادرة على إنشاء أجهزة التنفس الصناعي، مشددًا على أن رجال الأعمال في مصر مقصرين مع بلدهم.

وتابع، أين صوت رجال الأعمال المصريين الذين أخذوا من البلد أكثر مما أعطوا، رجال الأعمال الذين استفادوا من البلد وحصلوا على أراضي ورخص مجانًا متحصنين بفساد تشريعي، وينظروا على مصر الآن، مشددًا على أن أزمة فيروس كورونا أزمة كاشفة وفاضحة، وغير مسموح لأحد بالتنظير على مصر، معقبًا: "الدولة المصرية أدت ما عليها وزيادة، وقادرة دون الحاجة لأحد، ولكن على رجال الأعمال مساندتها"، مناشدًا رجال الأعمال بالوقوف بجوار بلدهم، وتغليب إنسانيتهم على أرقام حساباتهم، مضيفًا: "محدش هياخد حاجة معاه".

وأرسل رسالة لرجال الأعمال، قال خلالها: "مالكمش غير مصر لو روحتوا الغرب ولا الشرق محدش هيخاف عليك ولا يقدرك، واللي يستكبر على البلد مالوش مكان فيها، واللي يزعل يتفلق، أنتو قاعدين في 4 غرف ومش عارفين تروحوا مدنكم".

