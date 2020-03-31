» إعلامي بعد رفض العائدين من الكويت للحجر الصحي: "مش بمزاجكم"

31 مارس 2020 - 09:12 م

أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو لعدد من المصريين العائدين من الكويت، يتظاهرون لرفض دخول الحجر الصحي لحين الاطمئنان على عدم إصابتهم بفيروس كورونا، ويهتفون :"مش هنروح الحجر".

وأكد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن هذا المشهد المقيت مرفوض ويدعو للإحباط، مضيفًا منفعلًا: "أنتم كنتوا لسه عالقين في الكويت، ولما تيجوا بلدكم لابد أن تستجيبوا لإجراءات الدولة لمواجهة انتشار الفيروس من أجل سلامتكم وسلامة أسركم".

وتابع، أن هذا شكل فوضوي غير مسبوق ومرفوض، ولولا صبر الدولة لتم التعامل معهم بشكل آخر، معقبًا: "إحنا مش في حضانة، أنتو فيكم عقل، أكيد دول فقدوا عقلهم، إيه الثقافة المتردية الخاطئة دي، أنتو تروحوا الحجر غصب عنكم، إحنا في لحظة فارقة لا يجوز فيها نفاق العوام"، مناشدًا الدولة بالتعامل بجدية مع مثل هذه الخروقات، وعرض مقاطع فيديو لسحب الأجهزة الأمنية والفرق الطبية للمواطنين بالقوة لتوقيع الكشف عليهم، مؤكدًا أن الدولة موجودة وقادرة على التعامل ولديها إجراءات وقوانين صارمة، ولكن الدولة استجابت لدعوات العالقين فورًا وقامت بتسيير طائرة لإعادتهم.

ونوه، بأن ما حدث أجبر وزارة الصحة على إصدار قرار بإقرار الركاب العائدين من الخارج بدخول الحجر الصحي كشرط للعودة، مؤكدًا أن وزارة الصحة تعاملت بفرط من الرقي مع العائدين، معقبًا: "في هذا الظروف ييجوا من المطار على الحجر ومش بمزاجهم وبدون إقرار".

