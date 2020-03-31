"الإبراشي": هذا ما يحدث في العالم بعد أزمة "كورونا"

31 مارس 2020 - 10:50 م

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن هناك حالة من التغير الشديد فى تشكيلة العالم الآن ومفاهيمه والأساس التى كانت يتعامل بها فيما قبل تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".



وأوضح أن الدول الغنية اقتصادياً وتجارياً والعملاقة عسكرياً والكبرى كافة كانت تهاوت أمام العالم فى مواجهة الفيروس القاتل، وتابع:"الأتحاد الأوروبى تفكك بالفعل ولم يعد موجوداً فى ظل تفشى فيروس كورونا".



وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، إن العالم لم يصبح به غنى وفقير وقوى وضعيف الآن عالم ما بعد الكورونا سيركز على الصحة والطب والعلم وليس التفوق العسكرى والمادى، مشدداً على أن هناك محاولة لاختطاف الأطباء المصريين، ومن أجل ذلك سيطلق مبادرة "لدعم الأطباء"، وتوفير كل ما يلزم لهم من أجل أن تستفيد بهم الدولة المصرية.

