كواليس عزل قرية بأكملها في الغربية بسبب كورونا‎

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حسين عمران ـ متابعات

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كشفت الدكتورة هدى النحاس، أحد أهالي قرية الهياتم، كواليس عزل القرية التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، لمدة 14 يومًا مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي، بعد اكتشاف 8 حالات إصابة بفيروس كورونا والاشتباه في إصابة 22 آخرين.
وقالت النحاس في مداخلة عبر السكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، إنه منذ حوالي 4 أيام مع اكتشاف أول حالات الإصابة بفيروس كورونا ثم اكتشاف حالتين في اليوم التالي ثم حالة في اليوم الثالث و4 حالات في رابع يوم ومن هنا اتخذت وزارة الصحة قرارا بعزل القرية.
أضافت النحاس، أن الأمن في مداخل ومخارج القرية لا خروج ولا دخول أي فرد من أفراد الأهالي مشيرة إلى تعاون جميع أهالي القرية مع الإجراءات الأمنية وتقبلها، وأن مجموعة من الشباب بادرت بالمساعدة بتوفير المواد الغذائية تحت إشراف الأمن عند المداخل والمخارج، فيما سيتم توزيعها على المنازل.
 

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