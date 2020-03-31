كواليس عزل قرية بأكملها في الغربية بسبب كورونا‎

31 مارس 2020 - 10:20 م

كشفت الدكتورة هدى النحاس، أحد أهالي قرية الهياتم، كواليس عزل القرية التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، لمدة 14 يومًا مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي، بعد اكتشاف 8 حالات إصابة بفيروس كورونا والاشتباه في إصابة 22 آخرين.



وقالت النحاس في مداخلة عبر السكايب مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة TeN، إنه منذ حوالي 4 أيام مع اكتشاف أول حالات الإصابة بفيروس كورونا ثم اكتشاف حالتين في اليوم التالي ثم حالة في اليوم الثالث و4 حالات في رابع يوم ومن هنا اتخذت وزارة الصحة قرارا بعزل القرية.

