  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:03 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الأهلي

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقود اللاعبين بسبب "كورونا"

كورونا

الصحة العالمية: الأرقام في مصر لا تتضاعف لهذا السبب

كورونا

كواليس عزل قرية بأكملها في الغربية بسبب كورونا‎

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

متحدث "الوزراء" يوضح حقيقة خفض أسعار البنزين

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشي": هذا ما يحدث في العالم بعد أزمة "كورونا"

الاستثمار في السلع

الحكومة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن السلع الغذائية‎

كورونا

دراسة أمريكية: كورونا قد ينتقل عبر الهواء

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

صورة

توقيف عالم صيني أثناء إدخاله فيروسات قاتلة إلى أمريكا

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: "أنا متفائل بأزمة كورونا"

الصحة العالمية: لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن

آخر الأخبار

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

منظمة الصحة العالمية تطالب المصريين بإجراء معين خلال أيام

#

"لا تتأخروا حتى لا تسوء حالتكم".. تعليمات عاجلة لوزيرة الصحة

#

"الدب الأسود" علاج صيني مدمر لفيروس كورونا

#

صدمة..الصحة العالمية: علاج "كورونا" لن يتوفر قبل هذا الموعد

قال الدكتور أمجد الخولى، استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن حجم الانتشار في إصابات فيروس كورونا يزداد أكثر، حتى وإن كان هناك دول كثيرة شهدت تراجع نسبى، مضيفًا أن بروتوكولات العلاج موحدة في كل الدول التي ظهرت فيها حالات إصابات كورونا، ولم يظهر علاج للفيروس حتى الآن، وما يتم استخدامه ادوية لأمراض أخرى.
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، : "اعتقد أن الإجراءات التي تمت خلال الأيام الماضية جيدة.. والدول اتخذت إجراءات مشددة في التباعد المكانى وأغلاق التجمعات، وكل ذلك سيأتى بنتائج إيجابية".
وشدد على ضرورة  تطبيق توصيات الصحة العالمية، وأن تكون الإجراءات مبنية على أدلة علمية، مؤكدًا أن التوجه للمستشفيات المتخصصة الخيار الأفضل لمن يشعرون بأعراض كورونا.
وذكر أن بروتوكول العلاج من كورونا يطبق في كل الدول، رغم أنه لا يوجد علاج محدد حتى الآن، موضحًا أن : "معظم الدول ملتزمة بهذا البروتوكول، وهناك عدد كبير من الدول على مستوى العالم مشتركة ونتابع النتائج باستمرار، للإعلان عن النتائج القوية، وفعالية الأدوية".
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» ترامب: سنمر بأسبوعين عصيبيين.. ولكننا سننتصر
» كيف ينتقل فيروس كورونا؟.. أستاذ أورام يجيب
» الصحة العالمية: لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن
» إذاعة الصلاة والقرآن في مكبرات الصوت من المنكرات
» ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
» مصر تحضر لقاحًا بشريًا يعالج فيروس كورونا
» وزيرة الصحة تناشد العائدين من الخارج بهذ الأمر العاجل
» معلمة تمارس الرزيلة وتدخن الحشيش مع طالب
» إعلامي بعد رفض العائدين من الكويت للحجر الصحي: "مش بمزاجكم"
» الديهي لرجال الأعمال: "غلبوا إنسانيتكم على مكاسبكم"
» قطرة دم تكشف عن أكثر من 50 نوعًا من السرطان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:24 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية