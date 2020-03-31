» الصحة العالمية: لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن

31 مارس 2020 - 10:40 م

قال الدكتور أمجد الخولى، استشارى الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، إن حجم الانتشار في إصابات فيروس كورونا يزداد أكثر، حتى وإن كان هناك دول كثيرة شهدت تراجع نسبى، مضيفًا أن بروتوكولات العلاج موحدة في كل الدول التي ظهرت فيها حالات إصابات كورونا، ولم يظهر علاج للفيروس حتى الآن، وما يتم استخدامه ادوية لأمراض أخرى.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، : "اعتقد أن الإجراءات التي تمت خلال الأيام الماضية جيدة.. والدول اتخذت إجراءات مشددة في التباعد المكانى وأغلاق التجمعات، وكل ذلك سيأتى بنتائج إيجابية".



وشدد على ضرورة تطبيق توصيات الصحة العالمية، وأن تكون الإجراءات مبنية على أدلة علمية، مؤكدًا أن التوجه للمستشفيات المتخصصة الخيار الأفضل لمن يشعرون بأعراض كورونا.

