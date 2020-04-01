» ترامب: سنمر بأسبوعين عصيبيين.. ولكننا سننتصر

01 أبريل 2020 - 12:20 ص

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستمر بأسبوعين عصيبيين خلال الفترة المقبلة من حربها على فيروس كورونا.



أضاف ترامب خلال الإفادة اليومية التي يقدمها بأن الشعب الأمريكي عليه أن يستعد لتلك الأيام الصعبة التي سيمرون بها، مؤكدا على أنهم سينتصرون عليها وسيرون النور في نهاية النفق.

