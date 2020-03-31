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إيطاليا.. 837 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لأكثر من 12 ألف

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المصريون ووكالات

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الجيزة تسجل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت إيطاليا، 837 وفاة جديدة بفيروس كورونا، الثلاثاء، لترتفع الحصيلة إلى 12 ألفا و428 حالة.
وأوضح المدير العام للدفاع المدني، أنجيلو بوريللي، في مؤتمر صحفي بروما، أن إجمالي عدد المصابين بلغ 105 آلاف و792 حالة، مع احتساب المتوفين والمتعافين.
وأوضح أن عدد المتعافين بلغ 15 ألفا و729 شخصا، بعد تسجيل تعافي 1109 حالات الثلاثاء.
ووفق معطيات الدفاع المدني، فقد تم تسجيل ألفين و107 إصابات جديدة بالفيروس.
وأجرت السلطات الصحية اختبارات الكشف عن الفيروس لما مجموعه 506 آلاف و968 شخصا.
ووفق الإعلام الإيطالي بلغ عدد الأطباء الذين توفوا جراء الوباء 66، بعد تسجيل وفاة 3 أطباء خلال اليوم الأخير في البلاد، حيث يبذل الكادر الطبي قصارى جهده للتعامل مع العدد الكبير من المصابين.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 837 ألفا في 202 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 41 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 174 ألفًا.
وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا، تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانية بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات. -

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