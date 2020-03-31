» كورونا.. وفيات الولايات المتحدة تتجاوز الصين

31 مارس 2020 - 10:10 م

تجاوزت الولايات المتحدة، الثلاثاء، الصين، في حصيلة وفيات فيروس كورونا.



وسجلت الولايات المتحدة، 3 آلاف و450 وفاة بكورونا، لتحل بذلك في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا (12 ألفا و428)، وإسبانيا (8 آلاف و269)، بينما تأخرت الصين للمرتبة الرابعة (3 آلاف و305).

من جهته، أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في الولاية إلى 1550.

وقال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن نيويورك "سجلت 332 حالة وفاة جديدة بكورونا منذ صباح الإثنين".

وإجمالًا، أصاب الفيروس أكثر من 837 ألفا في 201 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 41 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 174 ألفًا.