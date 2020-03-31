العراق.. 4 وفيات بكورونا ترفع الحصيلة إلى 50

31 مارس 2020 - 10:50 م

أعلنت الصحة العراقية، الثلاثاء، ارتفاع الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 50 بعد تسجيل 4 حالات جديدة، والإصابات إلى 695 بعد تسجيل 65 حالة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الوزارة، سيف البدر.



وقال البدر إن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة، سجلت 65 إصابة جديدة و4 وفيات".

وأضاف أن "إجمالي الوفيات بلغت 50 والإصابات 695 وحالات الشفاء 170".



وفي سياق آخر، أعلنت الخارجية العراقية، إجلاء 488 مواطنا كانوا عالقين في الإمارات ومصر، بعد توقف الرحلات الجوية العالمية، إثر تدابير مواجهة الفيروس.



وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان، أنه "تم تسيير رحلة من مطار دبي على متنها 276، وأخرى من مصر تقل 212".

