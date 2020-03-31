  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

وفيات كورونا بالولايات المتحدة قد تصل لـ200 ألف

الأهلي

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقود اللاعبين بسبب "كورونا"

كورونا

الصحة العالمية: الأرقام في مصر لا تتضاعف لهذا السبب

كورونا

كواليس عزل قرية بأكملها في الغربية بسبب كورونا‎

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

متحدث "الوزراء" يوضح حقيقة خفض أسعار البنزين

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشي": هذا ما يحدث في العالم بعد أزمة "كورونا"

الاستثمار في السلع

الحكومة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن السلع الغذائية‎

كورونا

دراسة أمريكية: كورونا قد ينتقل عبر الهواء

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

صورة

توقيف عالم صيني أثناء إدخاله فيروسات قاتلة إلى أمريكا

كورونا.. تونس تمدد الحجر الصحي لـ19 أبريل

عرب وعالم

تونس
تونس
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

فنانة شهيرة تشعل الجدل بصورة بـ"البكيني" من الحجر الصحي

#

بعد كورونا.. فنان شهير ينشر فيديو من داخل الحجر الصحي

#

" كنيسة المهد" تدخل الحجر الصحي بسبب كورونا

#

100 ألف في الحجر الصحي.. كورونا يجتاح إسرائيل

قرّرت تونس، الثلاثاء، تمديد حالة الحجر الصحي العام، أسبوعين إضافيين، بعد انقضاء فترته الأولى في 4 أبريل/نيسان.
القرار اتخذه مجلس الأمن القومي الذي اجتمع تحت إشراف الرئيس قيس سعيد بقصر قرطاج وفق بيان للرئاسة التونسية اطلعت عليه الأناضول.
ومجلس الأمن القومي في تونس، هيئة تتكون من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) ورئيس الحكومة ووزارات السيادة وقيادات عليا في الأمن والجيش.
وقال البيان، إنه بعد تدارس آخر المستجدات المتعلقة بتفشي الفيروس في البلاد، تقرر تمديد الحجر الصحي مدة أسبوعين تنتهي في 19 أبريل/نيسان المقبل.
كانت تونس قد أعلنت حجرا صحيا بدأ الأحد 22 مارس/آذار الجاري، وحتى 4 أبريل/ نيسان المقبل، مصحوبا بانتشار لوحدات الجيش وحظر جزئي للتجول.
ودعا سعيد خلال الاجتماع إلى "التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة، وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة".
وأعلنت الصحة التونسية، الثلاثاء، أن عدد الإصابات بكورونا بلغ 362 حالة بعد تسجيل 50 إصابة جديدة، فيما وصل عدد الوفيات 10.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 853 ألفا في 202 دولة وإقليم، توفى منهم ما يزيد عن 42 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 176 ألفًا.
أجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» في سابقة مقدسية.. "كورونا" يلغي مسيرة "أحد الشعانين"
» إسرائيل.. 527 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 5358
» فرنسا.. 499 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3523
» "كورونا" يطال نصف العاملين في سفارة إسرائيل بمدريد
» كورونا.. وفيات الولايات المتحدة تتجاوز الصين
» ترامب يحذر الأمريكيين من "أسبوعين عصيبين للغاية"
» كيف ينتقل فيروس كورونا؟.. أستاذ أورام يجيب
» الصحة العالمية: لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن
» إذاعة الصلاة والقرآن في مكبرات الصوت من المنكرات
» ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
» مصر تحضر لقاحًا بشريًا يعالج فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:48 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية