» في سابقة مقدسية.. "كورونا" يلغي مسيرة "أحد الشعانين"

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المصريون ووكالات

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أعلنت بطريركية اللاتين في مدينة القدس المحتلة، الثلاثاء، إلغاء مسيرة "أحد الشعانين"، المقررة الأحد المقبل في المدينة، وذلك في سابقة؛ للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا".
و"أحد الشعانين" هو الأحد الأخير قبل عيد الفصح، ويحيي فيه المسيحيون ذكرى دخول السيد المسيح عيسى عليه السلام إلى مدينة القدس.
وقالت البطريركية، في بيان: "تم إلغاء مسيرة أحد الشعانين، التي تنظم سنويا من دير بيت فاجي في الطور (بلدة وسط القدس) إلى دير القديسة حنة في باب الأسباط في القدس القديمة، بمشاركة آلاف المسيحيين والحجاج، وذلك بسبب كورونا".
وأوضحت أن "إلغاء المسيرة جاء بهدف حماية المقدسيين، والمشاركين فيها من أبناء شعبنا الفلسطيني من تفشي الفيروس، واستجابة للتعليمات الصحية في هذا المجال".
وسنويًا، يحتفل المسيحيون الفلسطينيون بـ"أحد الشعانين" في مدينة القدس من خلال مسيرة.
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب "كورونا" أكثر من 854 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 42 ألفًا، وتعافى أكثر من 176 ألفًا.
وفي محاولة لمحاصرة الفيروس، أغلقت دول عديدة حدودها، وعلقت رحلات الطيران، وعطلت الدراسة، وفرض حظر تجول، وألغت فعاليات عديدة، ومنعت التجمعات العامة وأغلقت المساجد والكنائس. -

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