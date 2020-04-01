  • الأربعاء 01 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر05:06 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا

وفيات كورونا بالولايات المتحدة قد تصل لـ200 ألف

الأهلي

الأهلي يوضح حقيقة تخفيض عقود اللاعبين بسبب "كورونا"

كورونا

الصحة العالمية: الأرقام في مصر لا تتضاعف لهذا السبب

كورونا

كواليس عزل قرية بأكملها في الغربية بسبب كورونا‎

البترول: للمواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد

متحدث "الوزراء" يوضح حقيقة خفض أسعار البنزين

الإعلامي وائل الإبراشي

"الإبراشي": هذا ما يحدث في العالم بعد أزمة "كورونا"

الاستثمار في السلع

الحكومة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن السلع الغذائية‎

كورونا

دراسة أمريكية: كورونا قد ينتقل عبر الهواء

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

صورة

توقيف عالم صيني أثناء إدخاله فيروسات قاتلة إلى أمريكا

مسؤولة أمريكية:

وفيات كورونا بالولايات المتحدة قد تصل لـ200 ألف

عرب وعالم

كورونا
كورونا
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

كورونا.. وفيات الولايات المتحدة تتجاوز الصين

#

احتفالات صادمة في الصين بوصول إصابات "كورونا" بأمريكا إلى 100 ألف

#

وثائق مسربة تكشف تجاوز إصابات كورونا في إيران 100 ألف حالة

#

المغرب.. 6 وفيات بكورونا ترفع الإجمالي إلى 33

توقعت ديبورا بيركس، منسقة الاستجابة عن فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، في البيت الأبيض، وفاة ما بين مئة ألف ومئتي ألف أمريكي جرّاء الإصابة بالفيروس.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها بيركس، في المؤتمر الصحفي للرئيس، دونالد ترامب، اليومي حول آخر مستجدات الجهود المبذولة للحيلولة دون تفشي الفيروس.
وقالت إنه "يتم تقييم النماذج المختلفة وتطورات الأزمة وأعداد الإصابات والوفيات في الولايات المختلفة".
وتابعت "وذلك مثلما يتم تقييم تجارب الدول الأخرى والتطورات في إيطاليا الأكثر تضررا، "لنعرف ما قد نحتاج إليه في المستقبل لمكافحة التزايد في عدد الإصابات".
وأوضحت أن "العبء الأكبر يقع على الأطقم الطبية التي تتعرض إلى التوتر والإجهاد الشديدين، لاحتواء انتشار الفيروس"
وأردفت قائلة "نستطيع التعامل مع البؤر المنتشرة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ونسعى إلى احتواء الفيروس بشكل كبير حتى لا يشكل بؤر جديدة أخرى في البلاد".
وأضافت أن "الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاعًا في معدلات الوفاة بالفيروس"، لافتة إلى أن الإجراءات المتبعة من شأنها أن تقلل من تلك الأعداد.
كما شددت على ضرورة الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءت والتحذيرات المعلن عنها من قبل الحكومة الفيدرالية.
وتجاوزت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بأكثر من 185 ألف إصابة كافة دول العالم، كما تجاوزت الصين، في حصيلة وفيات الفيروس.
وسجلت الولايات المتحدة، 3 آلاف و450 وفاة بكورونا، لتحل بذلك في المرتبة الثالثة بعد إيطاليا (12 ألفا و428)، وإسبانيا (8 آلاف و269)، بينما تأخرت الصين للمرتبة الرابعة (3 آلاف و305).
وحتى مساء الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 854 ألف شخص في 199 دولة وأقاليم، توفي منهم ما يزيد عن 42 ألفًا، وتعافى أكثر من 176 ألفًا.
وفي محاولة لمحاصرة الفيروس، أغلقت دول عديدة حدودها، وعلقت رحلات الطيران، وعطلت الدراسة، وفرض حظر تجول، وألغت فعاليات عديدة، ومنعت التجمعات العامة وأغلقت المساجد والكنائس. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عتاب الدكتور محمد عمارة على الإسلاميين

محمود سلطان

كورونا..حين يتنحى (الإنسان) عن تغيير التاريخ.

د. هشام الحمامي

سفينة نوح.. من يركبها؟!

فراج إسماعيل

الحائر بين الدين والعلم والسياسة

ياسر أنور

الشيخ محمد الغزالي العالم المخلص البكاء

د.يحيى العباسي

المجددينات

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» في سابقة مقدسية.. "كورونا" يلغي مسيرة "أحد الشعانين"
» إسرائيل.. 527 إصابة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 5358
» فرنسا.. 499 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة إلى 3523
» "كورونا" يطال نصف العاملين في سفارة إسرائيل بمدريد
» كورونا.. وفيات الولايات المتحدة تتجاوز الصين
» ترامب يحذر الأمريكيين من "أسبوعين عصيبين للغاية"
» كيف ينتقل فيروس كورونا؟.. أستاذ أورام يجيب
» الصحة العالمية: لا يوجد علاج لفيروس كورونا حتى الآن
» إذاعة الصلاة والقرآن في مكبرات الصوت من المنكرات
» ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
» مصر تحضر لقاحًا بشريًا يعالج فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • شروق

    05:48 ص

  • فجر

    04:24

  • شروق

    05:48

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية
أرشيفية