الناظر للمصريين: في حاجة لو عملتوها يوم السبت الجاي هنقضي على كورونا

01 أبريل 2020 - 05:39 ص

طالب الدكتور هاني الناظر - أستاذ الأمراض الجلدية - المصريين بعدم استخدام التكييف يوم السبت المقبل.



وقال "الناظر" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : ادعو حضراتكم وكل المصريين الأيام القادمة باذن الله ومع الزيادة المتدرجة في درجات الحرارة والتي من المتوقع ان تصل 36 درجة مئوية تقريبا يوم السبت القادم ان تستفيدوا بالحرارة المرتفعة ولا داعي لاستخدام اجهزة التكييف سواء في المنازل او السيارات او أماكن العمل .



وأضاف: حيث انني من المدرسة العلمية التي تتوقع باذن الله عدم قدرة فيروس كورونا علي تحمل درجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر بشكل مباشر علي الغطاء الدهني الذي يغلف الفيروس بإلاضافة للتأثير المدمر لأشعة الشمس فوق البنفسجية له …تعالوا نقعد في البيت ونستحمل الحر ونخلص من الفيروس…البقاء في البيت هو خط الدفاع الاول ضد الفيروس وأفضل طريقة للقضاء عليه.

